La Virtus Villa tiene aperti i giochi in vetta alla classifica

Giochi aperti davanti e in coda in Prima Categoria. Il pari del Momo a Cannobio tiene vive le speranze della Virtus Villa, vincitrice a Omegna. Quattro punti separano le due squadre.

Il successo biancoceleste a Omegna,contro l’Agrano (4-2) porta la firma di Pasin (2 reti), Martinella e Castanò. Una vittoria che tiene la squadra di Massoni a ridosso della capolista e conferma che per la Virtus è un’altra stagione da incorniciare, pur se con qualche rammarico.

In coda si complica la vita la Crevolese, battuta in casa dalla Pernatese. Il 2 a 0 dei novaresi mette ulteriormente nei guai la squadra ossolana, che sta soffrendo non poco in questa parte finale del torneo.

Il pari non serve al Fomarco, che doveva per forza vincere. L’ 1 a 1 contro il Borgolavezzaro non è utile e i biancoverdi (in rete don Mariano) restano ultimi.

Meglio la Varzese, che impone lo 0 a 0 al Vogogna. I granata stanno collezionando punti salvezza anche per tenere lontano il Borgolavezzaro che oggi è staccato di 10 punti. Il pari non è utile al Vogogna che spera nella zona play off, che si trovano però a 13 punti dal Villa.

Infine l’Ornavassese. Lo 0 a 0 contro il Cameri è utile per la classifica, dove ormai i neri guardano con ottimismo alla salvezza quasi matematica.