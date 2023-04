Notte di sangue in Canton Ticino: uomo accoltellato in un locale notturno

Accoltellamento la scorsa notte in un night del Canton Ticino. E' successo poco dopo le 02.30 in un locale notturno in via Camminata a Bellinzona. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 49enne cittadino portoghese domiciliato nel Locarnese ha ferito con un'arma da taglio un 56enne cittadino peruviano domiciliato nel Luganese.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo avere prestato le prime cure al 56enne hanno provveduto al suo trasporto in ospedale. Stando ad una prima valutazione medica ha riportato ferite giudicate non gravi.

Il 49enne, che ha opposto resistenza, è stato fermato all'esterno dell'esercizio pubblico. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, lesioni gravi subordinatamente semplici, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.