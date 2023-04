Segue due dodicenni e le molesta, denunciato pensionato ossolano

Venerdì pomeriggio a Domodossola un uomo ha iniziato a seguire e molestare insistentemente due ragazzine dodicenni che, terrorizzate, hanno trovato rifugio all’interno di un’abitazione.

Per nulla scoraggiato l’uomo ha iniziato a suonare insistentemente il campanello nel tentativo di farsi aprire dai proprietari. A chiamare i carabinieri è stata la mamma di una delle due ragazze, fornendo la posizione della figlia. Immediato l’intervento della pattuglia dell’aliquota Radiomobile dei carabinieri di Domodossola che ha subito individuato e fermato l’uomo, un pensionato di 67 anni residente in Ossola, senza precedenti penali, trovato anche in possesso di un coltellino multiuso.

Accompagnato in caserma per gli accertamenti, l’uomo non ha dato spiegazioni del suo gesto. Fortunatamente solo un brutto spavento per le due ragazzine, mentre il pensionato dovrà rispondere di molestie e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.