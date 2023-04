Torna a maggio Libri in Cammino

Camminare senza fretta, accompagnati da un libro, il suo autore, una guida e la bellezza della natura valgrandina. È questo Libri in cammino, l’evento che unisce il piacere di camminare nel Parco a quello della lettura di un libro, sempre dedicato a questa meravigliosa area protetta.

Quest’anno il parco potrà offrire un unico evento gratuito, dedicato al nuovo volume Val Grande là dentro, di Daniele Barbaglia e Carlo Zanetta. Per via dei pochi posti disponibili si consiglia di prenotare il prima possibile, l’evento non sarà ripetuto. Prenotazioni esclusivamente online a questa pagina.

Lo scenario attraverso cui saremo accompagnati sarà quello che da Cicogna, piccola capitale del Parco, sale all’Alpe Prà, col suo spettacolare panorama, per poi discendere a Pogallo attraverso la Colma di Leciuri.

Da Pogallo, col suo passato di centro di raccolta del legname, si tornerà a Cicogna lungo la monumentale Strada Sutermeister che costeggia le acque smeraldine del Rio Pogallo.

In questo ambiente placido e distensivo gli autori ci racconteranno, attraverso le pagine del loro libro, episodi e curiosità di quando quei boschi erano prati, quel silenzio era percorso dai suoni degli animali domestici e uomini ardimentosi risalivano i tanti sentieri per condurre le proprie bestie ai pascoli.