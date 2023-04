Sanità, i medici chiedono alla Regione ''come intende investire i fondi del Pnrr?"

“Un piano strategico complessivo sulla sanità piemontese non lo abbiamo ancora visto. La Regione ci dica come intende investire i fondi del PNRR per efficientare i servizi al cittadino e rinnovare le strutture ospedaliere del territorio, rimaste le stesse a distanza di due anni dall’emergenza Covid”.

Questo il commento di Sebastiano Cavalli, segretario di Cimo Piemonte che aggiunge: “lo scorso anno come sindacato della dirigenza medica abbiamo presentato e condiviso con l’assessorato regionale alla sanità un documento programmatico finalizzato ad una rinnovata agenda sanitaria in Piemonte. Tra le priorità abbiamo segnalato l’urgenza di intervenire per mettere in sicurezza e rinnovare i principali edifici sanitari ed ospedalieri del nostro territorio, collassati durante la pandemia. Sino ad oggi nulla è stato fatto con l’aggravante che il progetto legato alla Città della Salute, sul quale noi siamo sempre stati molto perplessi, si è arenato. La situazione all’interno dei nosocomi piemontesi nell’ultimo anno è più che peggiorata: i medici sono sottoposti a turni massacranti e manca una leadership di coordinamento chiara, visto che interi reparti si reggono sulle cooperative. La fuga dei camici bianchi dalle strutture pubbliche è un problema serio che mette a repentaglio l’offerta dei servizi sanitari e la cura dei pazienti. Occorre intervenire con la massima urgenza. Ma le Regione anche su questo è silente. Il timore è che si pensi già alle prossime elezioni del 2024”.

Anni di tagli alla sanità hanno generato fragilità in tema di edilizia sanitaria, con ospedali e strutture disorganizzate e poco modulabili; situazioni dal carattere emergenziale come la pandemia hanno messo in luce la mancanza di una politica sanitaria basata sulla programmazione e sulla tempestività di azione. Per questo il sindacato piemontese dei medici ha scelto la strada del dialogo e della propositività sensibilizzando il Governo Regionale ad investire in sanità, in modo strutturale e attraverso l’implementazione di servizi che funzionino e che rispondano in modo tempestivo e risolutivo alle esigenze dei cittadini. Per questo servono fondi per finanziare l’introduzione di tecnologie all’avanguardia in tema di telemedicina ed occorre investire in nuove competenze.