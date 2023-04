Torna la “maratona virtuale” benefica Running for Kenya

Si svolgerà a Villadossola domenica 23 aprile la terza edizione dell'evento benefico 'Running for Kenya' a favore di The Thunder Foundation. L'associazione garantisce l'istruzione e sostegno educativo a 40 ragazze e ragazzi di un ghetto di Nairobi, 15 dei quali gravemente disabili.

L'iniziativa prevede una maratona di 42 km, su un percorso ad anello nel territorio di Villadossola, percorribile anche solo per un breve tratto e in qualsiasi momento nella fascia oraria dell'evento (un pulmino di supporto seguirà la maratona per intero). La partenza è fissata alle 9 alla chiesa della Noga con arrivo alle 13 a quella di Cristo Risorto.

La manifestazione, che si collega a distanza e in diretta alla maratona che si svolgerà anche a Londra, è organizzato con la partecipazione e il sostegno del Gruppo Sportivo Genzianella, dell'Oratorio San Domenico Savio di Villadossola e della sezione di Villadossola dell'Anpi.

L'offerta per partecipare è libera (minimo 5 euro) e i fondi raccolti saranno devoluti a The Thunder Foundation. La Fondazione è gestita esclusivamente da volontari e i fondi disponibili vengono interamente utilizzati nel progetto. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.thethunderfoundation.org

È possibile sostenere le attività di The Thunder Foundation anche acquistando la maglietta di Tunning for Kenya o 1 km, simbolico, della maratona solidale oppure effettuando una donazione o impegnandosi in maniera continuativa per l'adozione a distanza di una ragazza o di un ragazzo seguiti dalla Fondazione (quote mensile 30 euro).

Nella foto i due testimonial della maratona: Elena Bonalumi e Davide Moglia, atleta del Gruppo Sportivo Genzianella e vice presidente dell'Associazione Oratorio di Villadossola.