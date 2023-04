Ultimo appuntamento per il 50° della fondazione del Coro Polifonico di Varzo

Il calendario degli eventi promossi dal Coro Polifonico di Varzo per il 50° anniversario della sua fondazione si concluderà con un interessante concerto che vedrà alternarsi due formazioni vocali : il Coro di voci bianche della Associazione Culturale “Corale Arnatese" di Gallarate diretto dalla direttrice Monica Balabio e l’Ensemble Vocale Calycanthus di Parabiago (Mi) diretto dal Maestro Pietro Ferrario. L’iniziativa intende riprendere la tradizione della Rassegna Corale Varzese (interrotta nel 2006 per varie ragioni non ultima quella economica).

Il Coro Polifonico di Varzo ha promosso ben 22 edizioni della Rassegna portando a Varzo qualificati complessi corali, un’occasione per offrire al pubblico ossolano il meglio della polifonia e anche un’opportunità preziosa di crescita e confronto per il nostro coro e per tutto il territorio. La scelta delle due formazioni che si esibiranno nel prossimo concerto è motivata dall’intento di ricostruire idealmente il percorso che il nostro Coro ha fatto nel corso degli anni, dagli esordi come coro di voci bianche ( e da qui la scelta di un coro di questa tipologia in apertura di concerto ) fino alla sua evoluzione in Coro polifonico, e l’Ensemble Calycanthus ci è sembrato, in questo senso, l’espressione più autorevole e compiuta della polifonia che abbiamo la fortuna di offrire al pubblico. Fatta questa premessa, diamo in sintesi alcune informazioni relative al profilo e al curriculum delle due formazioni e dei rispettivi Maestri. Informazioni più dettagliate, unitamente al programma di sala sono allegate alla presente lettera.

Il Coro di voci bianche, della Associazione Culturale Corale Arnatese di Gallarate, nasce nel 1991 per iniziativa della Maestra Monica Blabio con il preciso intento di divulgare fra i bambini l’amore per la musica e il canto, all’interno di una realtà musicale già consolidata. Questa realtà musicale accompagna generazioni di bambini e ragazzi alla scoperta della musica corale, attraverso momenti di gioco, di condivisione e di educazione consapevole alla vocalità. Ha conseguito ambiti traguardi, tra cui il 1° premio al Concorso Nazionale per voci bianche Il Garda in Coro, nel 2003, nella categoria Repertorio sacro; inoltre ha svolto e svolge una ricca e intensa attività in collaborazione con orchestre e altre formazioni musicali di rilievo riscuotendo ampi successi. IL coro, diretto dalla Maestra Monica Ballabio è accompagnato al pianoforte dalla pianista Elena Fratipietro All'interno della Associazione Culturale Arnatese si delineano altre realtà corali quali: Coro Lirico, compagine storica della Corale Arnatese fondata nel 1928.

Musica et Ludus nato nel 1993 con il desiderio di interpretare brani di musica leggera, pop e vocal-jazz. Infine l’Ensemble vocale Euphone', un gruppo vocale femminile formato da ragazze tra i 16/ 20 anni, provenienti dal Coro di voci bianche. A Varzo sarà presente solo il coro di voci bianche diretto dalla Maestra Monica Balabio. L’Ensemble Calycanthus, secondo ospite della serata, vanta un curriculum ricco di premi e riconoscimenti prestigiosi.

Il Direttore Pietro Ferrario, compositore, pianista ed organista, svolge un’intensa attività concertistica non solo come direttore di coro ma anche come pianista e compositore, e le sue composizioni corali sono eseguite nelle maggiori sale da concerto mondiali.

Il repertorio dell’Ensemble spazia dalla polifonia sacra e profana per coro a cappella sino alla musica contemporanea, con incursioni anche nella musica folk, pop, e jazz quest’ultima rivisitata in raffinate elaborazioni, tali da suscitare a suo tempo l’apprezzamento del compianto Ward Swingle, il mitico fondatore degli Swingle Singers. Oltre a tenere concerti in tutta Italia e all’estero, sempre acclamati da pubblico e critica, la formazione ha conseguito, nel corso della sua storia, una lunga serie di premi in concorsi nazionali e internazionali, Il concerto, preceduto da una breve esibizione del Coro Polifonico di Varzo, avrà luogo a Varzo il 30 aprile 2023 nella Chiesa Parrocchiale di San Giorgio alle ore 21.00.