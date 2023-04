I campioni paralimpici Daniele Cassioli e Davide Bartolo Morana ospiti di Konference

Seconda edizione per Konference: momento di condivisione e confronto attraverso gli incontri con ospiti competenti in diversi settori, per affrontare tematiche di attualità.

Quest'anno l'iniziativa proposta dall'associazione culturale Karma si svolgerà in un unico appuntamento che si svolgerà mercoledì 19 aprile alle ore 20:30 all'ex Cappella Mellerio di Domodossola. Il tema di questa seconda edizione è sport e disabilità, con due ospiti d’eccezione: Daniele Cassioli e Davide Bartolo Morana. Racconteranno al pubblico le loro esperienze personali, sportive e il loro impegno per la sensibilizzazione alle disabilità. A dialogare con loro ci sarà Arianna Giannini, giornalista locale.

“Invitiamo tutti -così i volontari di Karma- all’incontro dove si potrà partecipare attivamente con domande e spunti di riflessione personali, l'ex Cappella sarà aperta fino ad esaurimento posti, l’ingresso sarà ad offerta e gratuito per i soci”.

Daniele Cassioli:

Daniele Cassioli (Roma, 15 agosto 1986) è uno sciatore nautico e dirigente sportivo italiano, cieco dalla nascita. Ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 41 titoli italiani. In virtù dei risultati ottenuti a livello internazionale, è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.

Detiene il record del mondo nella specialità del salto (21,10 metri), nelle figure (2010 punti) e nello slalom (1 boa con corda a 11.25 metri, a 58 km/h). Per tre volte è stato eletto atleta mondiale dell'anno dall'International Waterski & Wakeboard Federation, categoria paralimpici: 2008, 2010, 2014. Nel 2021 viene nominato atleta della decade e del quarto di secolo dell'International Waterski & Wakeboard Federation.

In questo percorso non poteva mancare una particolare attenzione per chi, come lui, vive la condizione della cecità. Nel 2019 ha fondato Real Eyes Sport, un’associazione sportiva non profit che ha come mission l’avvicinamento dei bambini con deficit visivo all’attività motoria. Oltre a questo grazie all’esperienza da atleta ma ancora di più da innamorato della disciplina ho sperimentato il rapporto tra pari, la gestione delle frustrazioni e l’umiltà di fronte alle vittorie; tutti contenuti e valori che gli piacerebbe tanto trasmettere a chi si forma per lavorare in ambito sportivo, sia egli manager, persona di campo o di marketing.

Da questo desiderio ha scritto insieme a Salvatore Vitellino “Insegna al cuore a vedere”, un manuale leggero che affronta alcune complessità emotive estraendo da disabilità e sport lezioni universali, valide davvero trasversalmente.

Davide Bartolo Morana:

Davide Bartolo Morana, nato a Palermo il 25 /05 /1993. Trasferitosi in Spagna nel 2015 in cerca di fortuna, nel 2018 contrasse una meningite batterica che causo la perdita dei quattro arti. Malgrado il duro colpo, Davide insieme alla sua ragazza Cecilia e alla sua famiglia che venne correndo direttamente dalla Sicilia, non si arrese mai per poter tornare a fare una vita normale grazie all’aiuto delle protesi. Ci volle una raccolta fondi ed una riabilitazione di quattro mesi prima di sentirsi di nuovo “libero” ed iniziare di nuovo a fare sport.

Attualmente vive in Spagna e sta svolgendo il suo impegno per prepararsi fisicamente per le paralimpiadi di Parigi 2024. Il suo grande sogno sarebbe vincere le paralimpiadi e riuscire ad abbattere ogni tipo di stereotipo riguardante la disabilità, che ha sempre considerato un’opportunità e mai uno svantaggio.

