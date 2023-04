''Dalla salvezza ci separano due partite non facili con Cameri e Cannobiese''

‘’Difficile fare i conti, perché affrontiamo Cameri e Cannobio, due squadre che puntano a fare i play off e non sarà facile ma per avere la certezza noi dobbiamo fare almeno tre punti’’. Gianni Lipari, allenatore della Varzese, è comunque soddisfatto del pari (0-0) colto con il Vogogna.

‘’Anche domenica ai punti avremmo potuto vincere ma abbiamo trovato un super Fovanna che ha fatto due, tre belle parate – dice Lipari - . Anche loro hanno preso il palo con Margaroli e poi loro davanti sono bravi con Margaroli, Moggio e Fernandez . Della mia squadra mi è piaciuto l’atteggiamento e se giochiamo così….’’.

Un solo neo: l’espulsione per doppia ammonizione di Filippini, importante pedina di centrocampo per i granata. ‘’Un cartellino arrivato alla fine nel recupero – dice Lipari – e domenica mi mancherà anche Ambrosiani’’.