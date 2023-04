Federalberghi, a Stresa il forum su risorse umane e competenze nel turismo

Dopo il Convegno sul sistema degli Istituti tecnici Superiori per il turismo, svoltosi lo scorso anno a Roma, Federalberghi lancia la prima edizione del Forum “Risorse umane e competenze nel turismo”.

L’obiettivo è consolidare un appuntamento annuale che rifletta sulle esigenze legate ai fabbisogni professionali e sull’attrattività del capitale sociale per il settore, in particolare del comparto ospitalità, considerando le continue evoluzioni (economiche, sociali, tecnologiche) che il turismo è chiamato ad affrontare. L’edizione del 2023 si terrà a Stresa, città che ha ospitato la prima scuola alberghiera d’Italia, inaugurata nel 1938: l’istituto Erminio Maggia”.

Partner del Forum saranno: la Rete degli istituti alberghieri (Re.Na.I.A.), il Coordinamento degli ITS sul turismo e l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, assieme alla commissione sindacale di Federalberghi e al Comitato Nazionale Giovani Albergatori. L’ulteriore partner per il 2023 sarà Unioncamere, con cui Federalberghi Nazionale ha sottoscritto un patto di lavoro in tema di certificazione delle competenze per gli studenti in PCTO. Presente anche il presidente di INAPP, Sebastiano Fadda.





La discussione si svolgerà in due mezze giornate, con numerosi relatori.

L’apertura dei lavori sarà a cura di Giuseppe Roscioli, presidente Commissione sindacale di Federalberghi e vice presidente di Federalberghi Nazionale al quale seguirà il saluto da parte di Gianmaria Vincenzi, presidente Federalberghi VCO, il quale ritiene questo un evento importante anche per il territorio. “Sarà l’occasione per affrontare la questione spinosa della mancanza di personale, che dopo il Covid si è aggravata, anche a causa della vicinanza con la Svizzera. La nostra Associazione sta raccogliendo le esigenze delle strutture che metteranno a disposizione degli Istituti ed Università ad indirizzo turistico ( locali e non), delle schede con i propri fabbisogni, creando di fatto una cooperazione tra domanda ed offerta formativa che potrà sfociare successivamente anche in offerte di lavoro concrete. Gli operatori turistici si mettono ancora una volta in gioco, siamo certi che il mondo dell’istruzione raccoglierà con noi la sfida!





Ma Vincenzi non sarà l’unico ospite locale, infatti, Fiorenzo Ferrari, dirigente scolastico IIS Maggia e Fabio Vigitello, General Manager del Villa e Palazzo Aminta di Stresa, saranno i testimonial delle “case history dal territorio”, offendo ai partecipanti al Forum la loro esperienza nel settore, con particolare attenzione alle risorse umane. Un saluto sarà anche rivolto da Luca Trinchitella, Consigliere dell’Ente bilaterale del Turismo del VCO che accennerà alle future strategie di welfare che l’ente metterà in campo per il comparto.





Angelo Candido, capo servizio sindacale di Federalberghi, presenterà i motivi che hanno spinto Federalberghi Nazionale ad organizzare il Forum e discuterà, successivamente con: Claudio Gagliardi, Vice Segretario Generale Unioncamere, in particolare sul tema “Il Sistema di certificazione delle competenze: la carta d’identità dei futuri lavoratori del turismo”; Luigi Valentini, Presidente Re.Na.I.A., in merito a “L’istruzione degli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro”; Alessandro Mele, Coordinatore ITS turismo, su “Competenze e conoscenze per i lavoratori del turismo”; Alessandro Fadda, Presidente INAPP per quanto attiene il tema “Orientamento, competenze e conoscenze per ridurre i disallineamenti nel mercato del lavoro turistico”.





Dopo questi importanti Panel, seguirà un dibattito che sarà animato dagli interventi di: Alessandro Nucara, Presidente Nazionale EBNT e Direttore Generale Federalberghi, alcuni esponenti delle organizzazioni sindacali e Dinno De Risi, Presidente Comitato Nazionale Giovani Albergatori.

L’appuntamento, che si presenta fin da ora molto partecipato, si terrà all’Hotel Regina Palace di Stresa, il 20 aprile a partire dalle ore 10.00.