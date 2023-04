Beura si prepara a festeggiare la patronale di San Giorgio

Beura si prepara alla festa patronale di San Giorgio del 23 aprile con un ricco programma di celebrazioni religiose, di appuntamenti culturali e di divertimento.

Giovedì 20 aprile in chiesa parrocchiale inizia il triduo in preparazione è prevista l'esposizione del Santissimo Sacramento la preghiera a San Giorgio e la benedizione Eucaristica giovedì alle 18.30, venerdì 21 alle 18.30 e sabato 22 alle 15.

Giovedì 20 aprile alle 20.45 nel salone San Giorgio verrà presentato il volume 'La penna nera e la fede. Don Carlo Righini'. Sarano presenti gli autori Isabella Calò e Alessandro Lana racconteranno la vita di don Caro Righini, cappellano militare degli alpini nella seconda guerra mondiale e cappellano della sezione di Domodossola e per quarantun anni parroco di Beura.

Sabato 22 aprile alle 15 ci sarà la benedizione dei bambini in chiesa e a seguire nel campo da calcio la festa per tutte le famiglie e i bambini con giochi e merenda. Alle 21 in chiesa parrocchiale si terrà il concerto musicale di Primavera con il coro polifonico “Gaudium” di Domodossola .

Domenica 23 aprile festa di Sa Giorgio alle 11 messa solenne a seguire la processione il banchetto dei lavoretti e delle torte. Durante la messa saranno ricordati gli anniversari di matrimonio.