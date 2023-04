Aperte le candidature per la Consulta dei Giovani di Domodossola

C’è tempo fino a venerdì 19 maggio per presentare la candidatura per entrare a far parte della Consulta dei Giovani del Comune di Domodossola.

L’invito è rivolto alle persone residenti nel Comune di Domodossola, oppure studenti presso Istituti scolastici cittadini, in età compresa tra 16 e 30 anni.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente mediante l’apposito modulo che è disponibile presso la Segreteria Generale del Comune di Domodossola, l’Ufficio Protocollo del Comune di Domodossola e l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Domodossola oppure è scaricabile dal sito www.comune.domodossola.vb.it .

Le domande devono pervenire tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune (aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00) o via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it .

Le modalità di funzionamento della Consulta dei Giovani del Comune di Domodossola sono riportate nello specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 46 del 20 luglio 2022. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria (tel. 0324 492307), amministrazione@comune.domodossola.vb.it e all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Domodossola (tel. 0324 492321), cerimoniale@comune.domodossola.vb.it .