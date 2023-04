A due turni dalla fine il Crodo è già promosso

Crodo 57, Bagnella 50. Parla chiaro la classifica di 2a Categoria. Dice che ha 180 minuti dalla fine del campionato, il Crodo ha già in tasca la vittoria avendo 7 punti sui rivali cusiani.

La vittoria di domenica a Rometino (-1, con i gol di Rondoni e Dotti) ha siglato la matematica certezza che il Crodo ha vinto il campionato. Il Bagnella, pure vittorioso fuori casa, resta staccato di 7 punti, quindi impossibilitato a recuperare.

Una cavalcata che ha esaltato la truppa di Daoro, che ora si godrà in tranquillità le ultime due partite in programma: in casa con la Pro Vigezzo e l’ultima a Fondotoce.