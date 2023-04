Scontro tra due auto a Preglia. Un uomo trasportato in ospedale

Incidente stradale questa sera, intorno alle 18, sul tratto di strada che porta da Domodossola a Crevoladossola, all'altezza del semaforo di Preglia.



Due le autovetture coinvolte. Sul posto una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola che ha collaborato con il personale sanitario, un'auto medicalizzata e i volontari della Valle Vigezzo, per mettere in sicurezza l'occupante del veicolo che ha urtato una cancellata e che era in difficoltà ad uscire dall'auto.

Lo stesso è stato portato successivamente in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri di Domodossola per i rilievi e per stabile le cause del sinistro.