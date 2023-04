Alberghiero Rosmini: ecco i vincitori di 'Cocktails & Culture'

Decretati i vincitori della prima edizione del Concorso Cocktails & Culture, il contest si è svolto all'Alberghiero Rosmini di Domodossola il 19 aprile.

L'autorevole giuria era composta da affermati professionisit del settore: Cinzia Ferro, barlady di Estremadura Café di Verbania, Massimo Masciaga, chef di esperienza internazionale e Mario Summa, ex docente di sala-bar della scuola domese.

“Dopo la fortunata edizione del 2021 del Concorso Cocktail & Movies, che chiedeva agli allievi di abbinare drink di fantasia a opere cinematografiche, Cocktails & Culture ha ampliato lo spazio di abbinamento di drink ufficiali IBA anche ad altre forme artistiche, come letteratura, musica e pittura” spiegano dall'istituto.

Ad aggiudicarsi gli ambiti trofei sono stati: Nadia Caffoni della classe terza (prima classificata) con il cocktail New York Sour in abbinamento con “New York, New York” cantata da Liza Minnelli; Melania Margaroli della classe quarta (seconda classificata) che ha preparato il Corpse Reviver n.2 abbinandolo all’arte di Vincent Van Gogh ed Edgar Degas; Alice Pecollo della classe seconda (terza classificata) che ha proposto il Naked and Famous accostandolo alla “Nascita di Venere” di Botticelli.

Quarti pari merito gli altri partecipanti: Andrea Di Persio (classe seconda) con il White Lady e la canzone 'Sophisticated Lady' cantata da Ella Fitzgerald; Giovanni Forni (classe terza) con l’Hemingway Special e il libro 'Addio alle armi' dello scrittore americano; con Ernest Hemingway e il Daiquiri accostato al racconto de 'Il Vecchio e il Mare' anche Gabriele Novaria (classe seconda); Cristian Francia (classe seconda) con il Gimlet e 'Bohemian Rapsody' dei Queen al Live Aid 1985; Aurora Francia (classe quarta) con il Manhattan e il film d’animazione 'Pets - Vita da animali' (2016); Giulia Lolli con il cocktail Kamikaze e l’omonimo dipinto del pittore futurista Tullio Crali; Mattia Fiorino (classe quinta) con l’Alexander e la canzone originale del medesimo allievo 'Fort-Fort'.

L’organizzazione della gara è stata opera dei docenti di sala-bar Damiano Oberoffer e Maria Cristina Tomola.

“Il risultato -sottolineano dall'Alberghiero- ha superato le aspettative e ha permesso ai ragazzi e ai docenti di potersi misurare con esperti esterni e situazioni operative differenti dalla quotidianità della scuola. Un modo sicuramente originale e proficuo per crescere insieme, parlando di cultura e bere responsabile, imparando facendo”.