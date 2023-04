Aperte le iscrizioni all'asilo nido L'Aquilone

Sono aperte dal 17 aprile le adesioni alle iscrizioni all'asilo nido L'Aquilone per il 2023 -24 . Sul sito del Comune di Domodossola è possibile scaricare il modello per le domande.

Le domande che possono essere trasmesse via mail a servizi.sociali@comune.domodossola.vb.it. via PEC a protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it in formato cartaceo all'Ufficio protocollo Palazzo di Città (P.zza Repubblica dell'Ossola) Domodossola.

Sarà possibile presentare le adesioni d'iscrizione fino al 30 giugno. I costi variano a seconda dell'Isee da un minimo di tariffa mensile comprensiva di pasto di 110 euro per chi ha un reddito inferiore a 6500 euro ad un massimo di 785 euro per chi ha un Isee superiore a 55 mila euro. La priorità va ai minori residenti nel comune e in caso di disponibilità di posti il comune accetterà anche le adesioni di iscrizioni per bambini residenti nelle zone limitrofe.