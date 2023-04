Studenti della Consulta provinciale del Vco al parlamento europeo

Rappresentanza di studenti della Consulta provinciale del Vco in visita nei giorni scorsi al Parlamento Europeo di Strasburgo. La visita fa parte di un progetto più ampio di formazione che verrà strutturato per conoscere da vicino le istituzioni europee, comprenderne il ruolo e le ricadute sui Paesi membri.

Accolti dall’eurodeputato vigezzino Alessandro Panza gli studenti sono stati guidati alla scoperta di una delle due sedi ufficiali dell’Unione Europea, accompagnati dalle professoresse Antonella Di Sessa e Sara Antiglio e dalla consigliera provinciale Magda Verazzi che collaborano al progetto.

I ragazzi hanno potuto assistere allo svolgimento di una seduta plenaria​ ed incontrare​ deputati​ e funzionari del parlamento transnazionale più grande al mondo. L’europarlamentare ossolano ha avuto modo di spiegare l’importanza delle istituzioni europee nella nostra società, nonché la loro evoluzione nel corso della storia, rispondendo a domande e curiosità sugli organismi comunitari e sul loro funzionamento.

“Credo davvero che per questi studenti visitare il Parlamento Europeo sia un’opportunità importante per osservare le politiche che li riguardano da vicino o che avranno un peso sul loro futuro di cittadini europei, così come per noi che li rappresentiamo in questa sede, perché in questi incontri possiamo cogliere direttamente le istanze, gli ideali e i sogni delle nuove generazioni, per le quali vogliamo costruire, fin da oggi, risposte concrete ed efficaci” il commento di Alessandro Panza.