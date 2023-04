Anche sui laghi Orta e Maggiore la manifestazione Vela Viva 15

Il Comitato XV zona FIV organizza, coordinando l’azione di tutti i 53 circoli che la compongono, la manifestazione velica promozionale “Vela Viva 15” per il prossimo l’8 luglio 2023.

La manifestazione unirà i partecipanti in una giornata di festa che si terrà contemporaneamente sui 7 laghi che compongono la XV Zona ovvero, da Ovest verso Est: Viverone, Orta, Maggiore, Ceresio (Lugano), Como, Iseo e il laghetto del parco naturale “Oasi dell’Airone Cinerino” di Pavia.

L’8 luglio ogni lago darà il via ad una veleggiata non competitiva con un percorso che toccherà le bellezze e le caratteristiche proprie del territorio, e durante la giornata organizzerà attività e iniziative per mostrare le tante sfaccettature del mondo della vela: dai simulatori di vela per ragazzi al Modelvela, dalle derive alle attività parasailing.

In questa prima edizione di Vela Viva 15 è prevista la partecipazione di circa 400 imbarcazioni di tipo cabinato, con quasi 1500 velisti e appassionati a comporre gli equipaggi. Altrettanti saranno i volontari, gli istruttori e i soci dei circoli coinvolti nell’organizzazione di questo grande evento che sicuramente raccoglierà l’attenzione del pubblico.

Non una sola città, non una sola regione, ma l’intero territorio Nord-Ovest italiano sarà coinvolto nella manifestazione, che vuole essere un momento di festa e condivisione tra velisti e non (ancora) velisti.

Diversi e molteplici anche i temi della giornata: protagonisti saranno lo sport della vela e i suoi valori, ma si racconterà anche di inclusione (sono previste anche attività dedicate al parasailing), valorizzazione del territorio, attenzione per l’ambiente, oltre che di cenni di storia, tradizione locale e turismo.

Anche la beneficienza sarà parte di Vela Viva 15, per portare avanti lo spirito di solidarietà e condivisione che già accompagna molte regate sui laghi di Lombardia e Piemonte.

Nata dalla volontà del Comitato XV Zona FIV di dare lustro ai suoi affiliati, Vela Viva 15 vuole essere un evento di condivisione e aperura che coinvolge il pubblico e le istituzioni nella scoperta dello sport della vela a 360°. Coinvolgimento e partecipazione sono, infatti, le parole chiave della manifestazione, che vuole essere quanto più possibile accessibile a tutte le flotte e gli appassionati che navigano, o vorrebbero iniziare a navigare, nei nostri laghi.

Vela Viva 15 può già vantare il patrocinio di CONI Lombardia e CONI Piemonte, ma l’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli enti locali e le aziende che hanno scelto di crescere nel territorio della XV Zona FIV, e con il loro supporto ampliare la portata dell’evento e il pubblico da coinvolgere in questo ambizioso progetto.





(Credit foto Gabriele Fabris)