Al teatro della Cappuccina lo spettacolo 'Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro'

La Parrocchia di San Giuseppe Artigiano di Cosasca, nell’ambito della celebrazione della festa patronale, invita tutti allo spettacolo: 'Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro' di e con Pietro Sarubbi.

Sarubbi è attore, regista e docente di regia cinematografica, già interprete di Barabba nel film di Mel Gibson, e porta in scena, con delicatezza e sensibilità, il primo degli apostoli.

Invitando a partecipare all’evento, Don Paolo commenta lo spettacolo dedicato alla figura di San Pietro: “Il monologo di Pietro Sarubbi, che ho avuto modo di vedere più volte, è veramente uno spettacolo che, nel presentare la figura di San Pietro con profondità e con ironia mai banale, fa rivivere il suo incontro imprevedibile e sempre nuovo con Cristo; non è difficile inoltre rilevare in vari momenti alcuni riferimenti personali della conversione del Sarubbi; il dialogo che segue abitualmente lo spettacolo è poi un valore aggiunto che fa spalancare veramente il cuore e lo sguardo!”.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 29 aprile alle ore 21 presso il Teatro Cappuccina a Domodossola. Come è ormai consuetudine dopo lo spettacolo Pietro Sarubbi sarà disponibile per un breve dialogo con il pubblico convenuto. L’Entrata è a offerta libera e una parte del ricavato sarà devoluto all’opera missionaria di Suor Marcella Catozza che si dedica all’aiuto dei bambini e degli ultimi in Haiti.





Anche il Rosmini International Campus, visto il valore dell'evento teatrale, partecipa all’iniziativa con il coinvolgimento dei propri ragazzi e delle famiglie.