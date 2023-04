Usa 2024, Trump attacca Biden: "Un fallimento, inconcepibile sua ricandidatura"

(Adnkronos) - E' "inconcepibile" che Joe Biden si ripresenti alla Casa Bianca, dopo una presidenza che è stata un "fallimento". Già prima che il presidente facesse il suo annuncio con un video, Donald Trump ha diffuso un comunicato nel quale ha denunciato: "Si potrebbero prendere i cinque peggiori presidenti della storia americana e metterli insieme, e non avrebbero fatto il danno che Joe Biden ha fatto alla nostra nazione in pochi anni. Neanche lontanamente".

"Con una presidenza così calamitosa e fallimentare, è quasi inconcepibile che Biden possa anche solo pensare di ricandidarsi. Sapete cosa è successo alle ultime elezioni: hanno imbrogliato e truccato le elezioni - ha detto l'ex presidente, che ha annunciato anche lui la sua candidatura al voto del 2024 - Ma vi prometto questo: quando salirò sul palco del dibattito e confronterò i nostri record, sarà il peggior incubo dei democratici radicali, perché non c'è mai stato un record così negativo come il loro, e il nostro Paese non ne ha mai passate così tante".

"Con il vostro sostegno alle elezioni, sconfiggeremo Joe Biden nel 2024 - ha assicurato infine Trump in una nota - Salveremo la nostra economia. Schiacceremo l'inflazione. Fermeremo l'invasione al confine meridionale. Ripristineremo la dignità della nostra nazione. E impediremo la terza guerra mondiale. Insieme, faremo di nuovo grande l'America!".