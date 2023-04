Lutto a Varzo per la morte di Fabrizio Montanari

Sgomento a Varzo per la morte di Fabrizio Montanari. Aveva 65 anni ed è stato stroncato da una breve malattia. Montanari, dipendente dello Studio Pavan di Domo, era stato per anni l'anima dell'Aprile Varzese e della Pro loco del paese. Un uomo dinamico che tanto ha fatto per Varzo, non solo nel mondo associazionistico, ma anche per il Comune dove aveva ricoperto l'incarico di assessore all'epoca del sindaco Lorenzi.

L'altra grande passione di Fabrizio era la caccia. Da poco era stato nominato vice presidente del Comprensorio Vco3 e da anni era anche istruttore della scuola venatoria. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale del paese.