Una serata dedicata alla Val Grande con il Cai di Stresa

'Valgrande – Là dentro...... gli ultimi' di Daniele Barbaglia e Claudio Zanetta, è l’opera letteraria che sarà presentata al pubblico appassionato di Val Grande e non il prossimo 29 aprile alle ore 20.30 presso la sala “ 400 “ del Palazzo dei Congressi di Stresa messa a disposizione dal Comune di Stresa.

L’evento organizzato dal C.A.I. sezione di Stresa, rientra in quell’opera di sensibilizzazione della popolazione sulla montagna, gli ambienti, le persone che la vivono e le problematiche ad essa collegate. Proprio le persone con i loro alpeggi e le loro storie sono i personaggi che animano i 9 capitoli che compongono la pubblicazione unitamente al decimo dedicato alle teleferiche che partendo da Orfalecchio consentivano la discesa del legname a valle per permetterne il trasporto e la commercializzazione fino in Lombardia.

A presentare l’opera saranno presenti gli autori, Daniele Barbaglia e Carlo Zanetta , insieme ad un gruppo d’amici che ambienteranno, grazie ai loro interventi, il contesto illustrato dal volume stesso. Gli oratori saranno: Fabio Copiatti (studioso di cultura e tradizioni alpine ), Renato Cresta (esperto di montagna e nivologia ) e Luigi Spadone (presidente del Parco Nazionale della Val Grande e vice presidente vicario di Federparchi ).

A rendere più avvincente la presentazione la proiezione del video, prodotto dagli autori, girato durante i sopralluoghi svolti nelle fasi preliminari di stesura del testo. Il filmato, della durata di circa 20’, è stato interamente girato con uno smartphone e montato con un programma di montaggio di libero impiego.

Fabio Copiatti

Nato a Verbania, dal 1996 al 2019 ho lavorato per il Parco Nazionale Val Grande. Trasferitosi nel dicembre 2019 all’ombra delle Dolomiti Bellunesi, oggi si occupa di politiche per la sostenibilità. Ricercatore storico, biologo e guida escursionistica ambientale, da trent'anni studia la cultura e le tradizioni alpine. Autore di numerosi pubblicazioni a tema montano ricordiamo : "A passo di vacca. Dalla Val Grande alle valli Ossolane con Antonio Garoni (1842 -1921), la guida alpina che tracciò il sentiero Bove", pubblicato nel 2018 . Creatore e gestore del blog “ A passo di vacca “

Renato Cresta

Nato a Genova, si diploma in Ragioneria e Perito in Merceologia. Arruolatosi negli Alpini che lascia nel 1965 col grado di capitano consegue i brevetti di Istruttore militare di sci, di alpinismo e di paracadutismo. Nel corso degli anni diventa :

- Guida ufficiale del Parco Nazionale della Valgrande

- Esperto in nivologia ( qualifica acquisita tramite la frequenza di corsi formativi organizzati dal CAI – Servizio valanghe italiano ed altri enti pubblici in Francia –Svizzera - USA )

- Membro del CNSAS dal 1965 al 1996 (raggiunti limiti d’età)

-Membro del consiglio del Servizio valanghe Italiano (O.T.C. del CAI) dal 1976

al 1994

Autore di diverse pubblicazioni sulla montagna e la nivologia è stato più volte coautore con Daniele Barbaglia

Luigi Spadone

Nasce a Domodossola al termine degli studi liceali scientifici consegue la laurea in giurisprudenza ed in scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche. Impiegato in pubbliche amministrazioni s’occupa a vari livelli di turismo, tutela faunistica, agricoltura, montagna, parchi e marketing territoriale. Dal 1° aprile 2022 è Presidente del Parco Nazionale della Val Grande e, dal 26 gennaio 2023 componente del direttivo nazionale di Federparchi. Nel marzo dello stesso anno viene nominato Vice Presidente Vicario dello stesso ente.

Daniele Barbaglia

Nato a Soriso svolge la professione di manutentore meccanico. Frequenta, fin da piccolo aree montane e boschive, arrivando a frequentare i corsi di roccia del C.A.I. che lo porteranno a scalare cime come il M. Bianco, il Monte Rosa, il Lyskamm. Nel 1978 ha il primo contatto con la Val Grande che lo ispirerà per il resto della sua vita escursionistica diventando Guida Ufficiale del Parco Nazionale della Val Grande. All’attività escursionistica in Val Grande unisce la passione per la fotografia che lo porta a creare un archivio fotografico di 15.000 scatti da cui attinge per l’attività di conferenziere e scrittore. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui “ Genti e luoghi di Val Grande “, “ Val Grande: pascoli, boschi e genti del Pedum “, “ Alpi, alpigiani e formaggi dal Mottarone alla Formazza “.

Carlo Zanetta

Nato a Verbania, diplomatosi perito meccanico trova occupazione presso l’Alessi spa all’interno del reparto ricerca e sviluppo. Da sempre amante dello sport passa dall’acqua alla montagna senza soluzione di continuità. Acquisisce brevetti di subacquea e d’accompagnatore per sciatori ciechi, si dedica alla corsa in montagna diventandone istruttore per la Federazione Italiana Skyrunning. Frequentatore del Parco Val Grande fin dalla sua costituzione ne diventa un profondo conoscitore cosa che lo spinge ad acquisire il titolo di Guida ambientale escursionistica