La Fabbrica di Carta: proseguono gli incontri con gli autori del Vco

Proseguono gli incontri con gli autori alla 25ma edizione de La Fabbrica di Carta, inaugurata venerdì scorso da Piero Dorfles. Il Salone del libro del Verbano Cusio Ossola proseguirà fino al 1 maggio ed ha come tema 'Ingegno passato linguaggio futuro'. Il programma di quest'anno riserva inoltre particolare attenzione alla letteratura per giovani adulti.

Quattro i libri in presentazione dal pomeriggio di oggi (giovedì 27 aprile). Alle 16.15 'Penzierini' di Elisa Nunziatini Salhi (Editore Montedit). L’autrice decide di non crescere e, una volta diventata grande, si commuove per le piccole cose. Il testo è una raccolta di pensieri provenienti da un “diario dei segreti” e da quaderni di scuola delle elementari Kennedy di Domodossola, che l’autrice riscopre nel 2016 e nei quali annotava la sua esistenza.

Alle ore 17.15 sarà la volta di 'Racconti speZiali' a cura degli alunni del liceo Spezia di Domodossola con le professoresse Anna Brambati, Michela Tantardini e Danila Tassinari. Racconto creativo dell’esperienza di scrittura svolta da alcune classi nel corso dell’anno scolastico. Presentazione del progetto Spezia book con la presenza del dirigente scolastico Pierantonio Ragozza.

Alle ore 18.15 presentazione del libro 'Gli sposi non promessi…una storia, tante storie' di Massimo Guella, (Editore Grafica 5). Il testo ricostruisce, tramite fonti archivistiche, la migrazione del boscaiolo Leonardo dal Garda trentino e la sua inclusione a Villa Lesa nella seconda metà del ‘700. La narrazione permette di rivivere le condizioni di vita delle popolazioni prealpine nei secoli passati, unendo storia e fantasia.

A chiudere gli incontri di oggi alle 21 presentazione della collana “In Sacocia”, i tascabili di Edizioni La Pagina. Ovvero: 'Il tempo libero' raccontato dagli alunni dell’Ic Bagnolini; 'Il killer delle Alpi' di Marica Cerini, una serie di efferati omicidi sconvolge la Valle Antigorio; 'Quando hai la notte nel cuore' di Alessandro Chiello che si cimenta nel genere fanfiction.