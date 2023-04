Nuovi maestri del lavoro 2023 delle provincie di Novara e del Vco

La decorazione della “Stella al merito del Lavoro” è un’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica ogni anno a 1000 lavoratori dipendenti di tutta Italia, con almeno 50 anni di età e 25 anni ininterrotti di lavoro come dipendente. I decorati devono essersi particolarmente distinti per eccellenti meriti di perizia e laboriosità e di buona condotta morale; e/o avere migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo; o aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; o essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.

La cerimonia della consegna delle “Stelle”, che si è sempre tenuta il 1° maggio – Festa del lavoro – quest’anno verrà spostata ad inizio dicembre, poiché ricorre il centenario dell’istituzione della decorazione. La “Stella al Merito del Lavoro” è stata infatti istituita da Vittorio Emanuele III con Regio Decreto n. 3167 del 30 dicembre 1923. Le cerimonie di consegna si terranno in tutti i capoluoghi di Regione contemporaneamente alla cerimonia al Quirinale, alla quale parteciperanno 20 Maestre/i sorteggiate/i uno per regione, che verranno premiati dal Ministro del Lavoro e successivamente ricevuti dal Presidente della Repubblica.

Per le provincie di Novara e del VCO quest’anno sono stati nominati 8 nuove/i Maestre/i del Lavoro: di seguito i loro nominativi corredati da foto e da un brevissimo CV.

STELLE AL MERITO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

De Bortoli Vincenzo (41 anni di servizio – Impiegato – Nato a Verbania nel 1963, residente a Novara). Inizia a lavorare nel 1981 presso un’azienda del settore termo idraulico come magazziniere. Nel 1988 viene assunto dalla Tandon Corporation (filiale italiana in Assago) come Impiegato nell’area amministrativa. Dal 1992 al 1993 nella Filiale Italiana del gruppo olandese Philips con sede in Milano. Prosegue la sua esperienza lavorativa – dal 1993 al 1996 – sempre in ambito amministrativo presso la filiale italiana del gruppo svizzero farmaceutico Hoffmann-La Roche in Milano. Nel 1996 entra a far parte, sempre ricoprendo ruoli nell’Area Amministrativa, nella società Columbian Carbon Europa Srl, ora Birla Carbon Italy Srl, dove è tuttora in servizio.

Farè’ Angelo (43 anni di servizio – Quadro in pensione – Nato a Novara nel 1958, residente a Cameri). Ha iniziato l’attività lavorativa nel 1979 presso la Direzione Tecnica della ditta Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta, oggi Leonardo Elicotteri, azienda presso cui ha lavorato fino al pensionamento (31/05/2022). Da allora ha ricoperto incarichi sempre più importanti. Dal 1983 al 1988 diventa Project Engineer; nel 1989 viene indirizzato al progetto Eurofar; dal 1990 al 2005 ricopre il ruolo di Configuration Manager che comporta parecchi impegni internazionali. Proprio in questo ruolo diventa mentore di neodiplomati e neolaureati. Dal 2006 assume il ruolo di Responsabile del Sistema qualità della nascente Training Academy di Sesto Calende, oggi considerato centro di eccellenza mondiale per la formazione di piloti e manutentori. Sempre come Quality Manager, dal 2008, gestisce il sistema Qualità del Supporto Prodotto (Stabilimento di Somma Lombardo/Lonate Pozzolo); nel 2015 diventa Responsabile dei processi di controllo qualità e di miglioramento continuo. Dal 2020 fino al pensionamento, nello stabilimento di

Cascina Costa di Samarate, continua ad operare sul miglioramento dei processi aziendali con il ruolo di Responsabile Quality KPI Monitoring and Improvement.

Fiorenza Silvana (34 anni di servizio – Impiegata – Nata a Novara nel 1961, residente a Novara). Dal 1978 al 1980 lavora presso Poste Italiane di Novara con contratti a tempo determinato. Dal 1981 al 1990 è assunta, con incarichi amministrativi, presso gli istituti scolastici “Michelangelo Buonarroti” e “Leonardo Da Vinci” di Milano. Nel 1990 inizia il suo percorso lavorativo in Poste Italiane S.p.A. presso gli Uffici Postali di Omegna, Bellinzago Novarese, Oleggio e – dal 2010 – presso l’Ufficio Postale di Novara Centro, dove è tuttora in forza, seguendo in modo particolare i prodotti filatelici.

Moia Carlo Claudio (39 anni di servizio – Impiegato – Nato a Veruno nel 1966, residente a Gattico-Veruno). Inizia l’attività lavorativa presso la Ditta Omez di Gattico come attrezzista di macchine per stampaggio materie plastiche, da dicembre 1981 a maggio 1989, quando viene assunto dalla ditta Agusta a Borgomanero che, nel 1992, cambia gestione e diventa Mecaer Aviation Group. Ha avuto diversi incarichi, migliorando sempre più la sua posizione lavorativa: da fresatore è passato ai centri di controllo numerico dove ha iniziato l’esperienza sulla programmazione delle macchine. Nel 2008 diventa impiegato e, nel 2010, inizia a gestire come Capo Officina tutta la meccanica e la produzione dei vari reparti meccanici; nel 2015 entra nel Comitato Controllo Configurazione e, a luglio 2022, viene spostato nel reparto ingegneria per seguire le attrezzature e la parte industriale dei nuovi prodotti. Una grande passione lo ha portato, fin da giovanissimo, a dare una mano nella piccola azienda agricola di famiglia, che da sempre alleva bovini da latte, ottenendo nel tempo, con tanto lavoro e tanti sforzi, grandi risultati in fatto di genetica, vincendo anche importanti rassegne.

Picco Silvio (36 anni di servizio – Impiegato – Nato a Padova nel 1963, residente a Novara). Inizia a lavorare nel 1987 presso la Filatura di Novara S.p.A., prima con mansioni di operaio di produzione e successivamente come manutentore meccanico. Dopo una breve esperienza in No Sag Italiana, a novembre 1992 viene assunto dalla Columbian Carbon Europa, ora Birla Carbon Italy S.r.l. (San Martino di Trecate). Inizia come addetto alle granulatrici per passare poi in laboratorio, prima come analista e successivamente come Analist Coordinator. Dal 2014 viene spostato nel reparto magazzino finito dapprima come capoturno, poi come Shipping Clerk e, da gennaio 2023, con la mansione di Warehouse Supervisor.

Proverbio Fulvio (33 anni di servizio – Quadro – Nato a Bellinzago Novarese nel 1963, residente a Bellinzago Novarese). Dopo il servizio militare ed un breve percorso lavorativo in proprio, viene assunto nel 1989 alla Sarpom S.r.l. (San Martino di Trecate), dove è tuttora in servizio. Ha iniziato come operaio per poi proseguire il percorso lavorativo come Addetto Sala Controllo, Capoturno e attualmente Capo Tecnico di turno. Ha ottenuto la qualifica di Quadro nel 2007.

Telaro Annamaria (34 anni di servizio – Impiegata – Nata a Novara nel 1968, residente a Novara). Dal 1988 al 1990 lavora come analista IT presso RCS Computer di Novara. A luglio 1990 entra nel Gruppo De Agostini: fino al 1999 come Responsabile IT processi di Procurement e Supply Chain di Officine Grafiche De Agostini; dal 2003 al 2013 come Responsabile IT processi di Procurement e Supply Chain per Italia e Filiali Estere. Dal 2013 è Responsabile IT per Area editoriale & Product Development, Demand Manager IT per HR e Digital New Media sia per l’Italia che per l’estero. Da molti anni è nel Consiglio Direttivo dell’Intercral Novadea.

Guidetti Gianni (40 anni di servizio – Dirigente in pensione – Nato a Cesara nel 1959, residente a Omegna). La sua vita professionale si è svolta tutta in Giacomini S.p.A. (San Maurizio d’Opaglio). Assunto a marzo 1981 come manutentore schemi elettrici/elettronici, programmazione robot, disegno tecnico e schemi macchine, nel 1985 entra a far parte del Centro Elaborazioni Dati, appena costituito. Da allora ha seguito tutte le implementazioni del sistema gestionale aziendale; nel 2005 diventa Dirigente con la qualifica di Information Technology Manager, che ricopre fino al pensionamento (31/12/2021). Grande appassionato della montagna, dal 2003 è Presidente del Consorzio Alpe Bagnone, che si occupa del miglioramento e dello sviluppo del patrimonio montano; è inoltre nel CDA di “Musica in Quota”, associazione che organizza concerti in alta montagna nel VCO. Ha collaborato alla stesura di un libro sul Monte Massone, uno sul Gianfry "eremita della Val Grande" ed un altro è in preparazione.