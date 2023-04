'Ajio, ojio e petrolio': l’Italia dal ‘68 al ‘75 vista con gli occhi di un oste comunista

'Ajio ojio e petrolio' è il titolo dell‘originale monologo con musica dal vivo che si svolgerà sabato 29 aprile 2023 alle ore 17 alla Società Operaia in Vicolo del Teatro 1 a Domodossola.

In scena Aldo Milea (Paco, fondatore dell’Associazione Eremo Teatro Celleno nel viterbese), coadiuvato da Marco Marsili alla chitarra, che dal 2013 porta in giro per l’Italia al fine di far “conoscere” -con il racconto, il canto e la musica- ciò che è successo nel nostro Paese nel periodo cruciale dal 1968 al 1975, attraverso gli occhi di un oste romano comunista.

Introduce Giorgio Quaglia. Lo spettacolo è organizzato da ETC e dal blog PQlaScintilla. ( https://pqlascintilla.wordpress.com/2023/04/11/7620/ ).



L’ingresso è a offerta e al termine sarà servito ai presenti un aperitivo.