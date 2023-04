Comune, va in pensione la segretaria generale Antonella Salina

Giovedì sera in apertura del consiglio comunale, l'amministrazione ha salutato e ringraziato per l'impegno profuso negli otto anni di servizio a Domodossola la sua segretaria generale dirigente Antonella Salina, che va in pensione. Ad Antonella Salina è stato donato un mazzo di fiori.

Parole di stima anche da parte del presidentedel consiglio Marco Bossi a nome di tutto il consiglio. “Questo sarà per lei l'ultimo consiglio comunale da dirigente – ha detto Bossi –; in qualità di presidente del consiglio, ma anche a titolo personale, desidero ringraziarla pubblicamente per il grande supporto ricevuto. So che lei è restia a questi momenti, ma sento il dovere di ringraziarla per il grande lavoro svolto in questi anni presso il nostro ente. Se Domodossola è diventata un esempio di buona amministrazione – ha concluso Bossi -lo si deve anche alla passione con cui i dirigenti hanno operato e lei dottoressa è certamente in prima linea tra questi. Buona vita”.

Anche il sindaco Lucio Pizzi ha elogiato e ringraziato la dottoressa Salina e rimarcato la sua grande dedizione e passione messa nel lavoro citando un esempio. “Il 25 aprile prima della manifestazione – ha detto Pizzi – ho notato la porta del suo ufficio aperta, pensavo fosse stata dimenticata aperta, invece la dottoressa era all'interno e stava lavorando”. Antonella Salina , a sua volta commossa , ha ringraziato l'amministrazione domese.