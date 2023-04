Soms Vigezzo in assemblea il 29 aprile

Assemblea generale della Società operaia di mutuo soccorso della Valle Vigezzo sabato 29 aprile.

All'ordine del giorno nella sala mandamentale di Santa Maria Maggiore -in prima convocazione alle 13 e in seconda alle 14.30- presentazione del bilancio 2022 e approvazione di quello di previsione 2023, relazione dei revisori dei conti, elezione del presidente, del segretario, del tesoriere. Inoltre elezione dei revisori dei conti, dei consiglieri di Dissimo e Prestinone, nomina o ratifica collettori di Coimo, Craveggia, Prestinone, Re. Infine: valutazione aggiornamento quote associative, aggiornamento sul servizio 'Vi portiamo noi', aggiornamento sul Centro Diurno dell'Rsa di Re, sostegno all’ambulanza di valle, festa annuale, presentazione proposte e iniziative per la Soms.

In occasione dell'assemblea verrà consegnato al Soccorso alpino stazione di Vigezzo l’assegno per l’acquisto del “materassino a depressione per immobilizzare i feriti”, donato dalla Soms vigezzina.