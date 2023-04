'Le Alpi della luce e del sorriso', un articolo di Piemonte Parchi sulle aree protette dell'Ossola

'Le Alpi della luce e del sorriso', è il titolo dell'articolo a firma Denise Giusto che Piemonte Parchi ha dedicato alle Aree Protette dell'Ossola lo scorso marzo.

Il Veglia e il Devero sono rispettivamente "l'alpe della luce" per la dimensione solare dei suoi pascoli e "l'alpe del sorriso" per l'esplosione di colori delle fioriture estive. Non solo vette -si legge nell'articolo- ma anche siti minerari, paesaggi terrazzati e monitoraggi: così le Aree protette dell'Ossola sviluppano forme di turismo sostenibile improntate alla conservazione delle proprie specificità.

“Il resoconto giornalistico -segnalano i Parchi Ossolani- offre un excursus attraverso le principali attività dell’Ente per la promozione di un turismo sostenibile: il monitoraggio della fruizione antropica realizzato dal 2019 al 2022 grazie al Progetto Resicets, realizzato in partenariato con Cipra Italia e co-finanziato dalla Fondazione Cariplo; la promozione dei paesaggi terrazzati con il progetto Interraced-Net; la valorizzazione di alcuni siti minerari in Valle Antrona con il progetto Interreg Italia-Svizzera Mineralp e un accordo con Enel per la visita alle centrali elettriche in Ossola”.

L'articolo completo è consultabile al link http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php?option=com_k2&view=item&id=5607:le-alpi-della-luce-e-del-sorriso&Itemid=147