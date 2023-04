Coldiretti Novara-Vco: Fabio Tofi è il nuovo presidente

Fabio Tofi è il nuovo presidente di Coldiretti Novara-Vco. E’ stato eletto giovedì 27 aprile, per acclamazione, dall’assemblea provinciale riunitasi nella sede di Coldiretti Novara. Succede a Sara Baudo, che ha terminato il suo mandato, rimanendo in carica dal 2016.

Tofi, 23 anni da compiere, è un classe 2000 ed è il titolare dell’azienda “La Terra dei due laghi” di Briga Novarese dove produce zafferano, una delle passioni che ha fin da bambino. Il prodotto viene poi commercializzato nel punto vendita dell’azienda, nei mercati di Campagna Amica e nei Villaggi Coldiretti e online. Nel 2021 gli è stato assegnato l’Oscar Green da Coldiretti Piemonte nella categoria “Creatività” e per diversi anni è stato un membro di Coldiretti Giovani Impresa. “Non posso che ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata concessa e sottolineare che sono onorato e al tempo stesso emozionato per dover rappresentare la Federazione – ha affermato il neopresidente – Farò del mio meglio, impegnandomi al massimo per raggiungere i risultati prefissati e proseguire il lavoro che è stato svolto negli ultimi anni in maniera egregia da Sara Baudo che ha dimostrato di essere una grande Presidente e che ha portato avanti tante battaglie. Sicuramente questa sarà per me un’esperienza formativa di livello straordinario e la affronterò con tantissimo entusiasmo. Gli ultimi tre anni sono stati difficili per tutte le complicazioni che ci sono state dalla pandemia, alla siccità, passando per la guerra in Ucraina che ha fatto impennare i costi delle materie prime: ci apprestiamo a viverne un altro difficile ma con il supporto dei soci e della struttura affronteremo le nuove sfide con lo spirito giusto”.

“Quello che andremo a vivere sarà un periodo complesso – ha chiosato il direttore Luciano Salvadori – Faccio i miei più cari auguri di buon lavoro a Fabio Tofi: potrà contare sull’appoggio di tutti. E’ molto giovane ma ha le capacità per ricoprire un ruolo così importante: ha dimostrato maturità e ambizione e questi due fattori sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il mondo agricolo sta vivendo un momento particolarmente difficile e ora servirà farsi trovare pronti ai cambiamenti, ma sono certo che con il lavoro di squadra, insieme al personale, che sta effettuando numerosi sforzi per mettere in pratica le modifiche che ci vengono chieste, riusciremo a ottenere grandissimi risultati e a fornire un ottimo livello di consulenze. Per ultimo, ma non per importanza, ringrazio Sara Baudo per tutto il lavoro che ha svolto in questi lunghi 7 anni, dove ha dimostrato di essere costantemente al servizio della Federazione”.

Infine il saluto del presidente uscente, Sara Baudo: “Sono stati 7 anni molto intensi, che ci hanno messo a dura prova e che ci hanno permesso di toglierci diverse soddisfazioni, portando avanti le nostre posizioni, sempre in difesa dei nostri soci e del mondo agricolo. Ringrazio tutti coloro che in questo arco di tempo hanno fatto parte della giunta, il personale e il direttore che, pur conoscendolo da poco, ha dimostrato fin da subito grande preparazione. Faccio il mio più caloroso augurio di buon lavoro a Fabio Tofi: anche io ero molto giovane quando sono stata eletta: con la dedizione, la volontà e l’entusiasmo potrà raggiungere grandi traguardi”.