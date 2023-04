Le previsioni meteo per il Ponte del 1 maggio

Da domenica mattina la graduale discesa di una saccatura nord-atlantica dalle Isole Britanniche favorirà l’ingresso di aria più fredda sul nord Italia, con un deciso aumento dell'instabilità. “Il passaggio nella giornata odierna di una prima onda depressionaria porterà qualche rovescio sparso sui rilievi e un aumento delle nubi. Da domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la graduale discesa di una saccatura nord[1]atlantica dalle Isole Britanniche, provocherà un deciso aumento dell'instabilità e maltempo diffuso, con precipitazioni moderate o forti e temperature diurne in netto calo. Le precipitazioni perdureranno anche nella giornata di lunedì”.

SABATO 29 APRILE 2023

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso. Precipitazioni: deboli rovesci e piovaschi sparsi sui settori alpini e sulla parte meridionale, in progressivo esaurimento nel corso del pomeriggio. Quota neve sui 2700-2800 m. Zero termico: in progressivo calo fino ai 2900 m a nord e 3100 m a sud m in serata. Venti: moderati occidentali sulle Alpi al mattino, in attenuazione al pomeriggio con progressiva rotazione da nord in serata; deboli variabili altrove.

DOMENICA 30 APRILE 2023

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: dal primo mattino precipitazioni su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale, moderate con picchi localmente forti sul settore meridionale e settentrionale. Fenomeni più deboli sulla parte sudorientale. Quota neve in calo dai 2400-2500 m del primo mattino ai 2300 m del pomeriggio, con ulteriore calo in serata fino a 2000 m sul settore nord. Zero termico: in ulteriore calo, più marcato nel pomeriggio, fino ai 2400 m a nord e 2600-2700 m a sud. Venti: deboli localmente moderati orientali a tutte le quote.

LUNEDI' 1 MAGGIO 2023



Nuvolosità: cielo coperto. Precipitazioni: moderate diffuse, con picchi localmente forti e anche a carattere di rovescio o temporale; fenomeni più deboli su Astigiano e Alessandrino. Quota neve intorno ai 2000 m. Zero termico: in calo fino a 2200-2300 m. Venti: dai quadranti orientali a tutte le quote, deboli localmente moderati, con rinforzi sostenuti al mattino sulle pianure a est.