Due squadre sesiane sulla strada delle ossolane. Sono Dufour Varallo e Valduggia le avversarie di Piedimulera e Juventus Domo nella penultima di campionato in Promozione.

Al ‘Curotti’ arriva il Valduggia, formazione che naviga in posizione tranquilla. I granata hanno bisogno di tenersi distanti dalla zona play out anche se ormai il traguardo salvezza può dirsi raggiunto. Un buon girone di ritorno ha dato fiato alla squadra e ovviato ad alcune difficoltà in avvio di campionato.

Strategica la partita del Piedimulera al ‘Terzi’. Riceve la Dufour Varallo, che ha gli stessi problemi dei gialloblu. Il vantaggio dei sesiani sono i sette punti in più degli ossolani, che devono vincere a tutti i costi se vogliono fare gli spareggi salvezza.

Classifica. Bellinzago 70; Pro Novara 68; La Grange Trino 58; Arona 46; Ceversama 43; Valduggia, Omegna 41; Feriolo 39, Juventus Domo, Chiavazzese 36; Fulgor Valdengo 34; Sparta Novara 33, Dufour Varallo 32, Piediumulera 25; Bianzè 24; Vigliano 2.