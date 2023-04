Proseguono le presentazioni con gli autori a La Fabbrica di Carta

Con questo fine settimana si avvia verso la conclusione la 25ma edizione de La Fabbrica di Carta. Anche oggi (29 aprile) sono diversi gli incontri con gli autori locali al Salone del Libro del Vco. Sei gli appuntamenti in programma.

Si parte alle 15.15 con la presentazione dei libri della serie per ragazzi 'Le Incredibili Storie del Serpentegatto' di Marcoenrico Manoni (Edizioni Kdp). L’ultima fantastica creatura della tradizione popolare alpina è protagonista di incredibili storie ambientate in Val d’Ossola rivolte ai più giovani.

Alle 16.15 sarà la volta de 'Il calcio: Metafora della Vita' di Maurizio Ratto. Frasi celebri dei più grandi calciatori, allenatori e leader del passato e dei giorni nostri… frasi che sono state il loro modo di pensare, l’atteggiamento da mantenere affinché potessero arrivare al successo e sostenerlo nel tempo. Una raccolta di 100 aforismi. L’intero ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto ai bambini dell’Etiopia.

Alle ore 17.15 l'autore Paolo Minazzi presenta 'Geosmina' (Tararà) in un incontro con Chiara Besana e Bruno Fornara. Romanzo corale in cui le vicende di Giulio, Cesare e Uberto si intrecciano per un periodo di trent’anni. Il tempo li cambia e diventano gli uomini che non avrebbero voluto essere. E quando il confine di un bosco viene oltrepassato faranno i conti con la loro vera natura.

Alle ore 18.15 Giulio Tonelli parlerà di 'Zonca, storia di un borgo alpino' (Edizioni La Pagina). Il testo racconta della dura esistenza della gente di montagna della frazione del Comune di Montescheno, ma propone anche pagine dedicate all’organizzazione della vita della Comunità civile e religiosa, alle tradizioni, al folklore.

A chiudere gli appuntamenti di oggi alle 21 il libro 'Donna non vidi mai', curato dall’Associazione Pro Loco di Vagna e le sue frazioni (Editore Mascotte). Il libro, corredato da una mostra fotografica, tratta della storia di otto donne residenti nella località domese.