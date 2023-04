Alla Casa di riposo si inaugura la cappella dedicata alla Regina della Pace

Il 30 aprile alle 10 a Montescheno nella nuova nuova Casa per anziani sarà inaugurata la cappella dedicata alla Regina della Pace, dove potrà essere celebrata la messa settimanale con gli ospiti.

“Il consiglio pastorale -ha detto il parroco don Massimo Bottarel- ha deciso di intitolarla a Maria Regina della Pace, che sarà rappresentata dalla statua della Madonna che era nella cappellina dell’asilo don Bosco di Villadossola”.

Il 30 aprile alle 9.30 sarà recitata la preghiera per la pace e a seguire alle 10 ci sarà la messa e la dedicazione della Cappella con l'intenzione di preghiera per tutti gli anziani presenti nella Rsa, per i defunti, per il personale, i volontari, i collaboratori, per tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione e al buon andamento della Casa e per la pace nel mondo.