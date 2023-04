Stasera secondo appuntamento con DomoJazz

Sabato 29 aprile è in programma il secondo appuntamento della rassegna musicale DomoJazz 2023 organizzata dalla Città di Domodossola.

Il concerto vedrà l'esibizione dell'Azul Trio composto da Fausto Beccalossi alla fisarmonica, Oscar Del Barba al pianoforte e Attilio Zanchi al contrabbasso, trio di recente formazione ma composto da tre virtuosi che vantano importanti collaborazioni con alcuni tra i più significativi musicisti del panorama jazzistico internazionale come Al Di Meola, Dave Liebman, Tom Harrell, Chick Corea, Gary Burton, Kenny Wheeler, Franco D’Andrea, Paolo Fresu e Ralph Alessi.

Svariati generi musicali influenzano la loro musica in un’interessante e particolare fusione: echi di jazz, musica cubana, argentina e brasiliana vanno formano uno stile personale e riconoscibile.

Nel concerto tratto dal loro ultimo lavoro “Giocolieri”, proporranno inoltre musiche provenienti da varie culture, in particolare brani riarrangiati appartenenti al mondo latino fra i quali “Historia de un Amor” di Carlos Almoran, “Rosa” e “Carinhoso” di Pixinguinha, “Um Anjo” di Egberto Gismonti.

L’appuntamento ad ingresso libero, è alle ore 21.15 presso la Cappella Mellerio a Domodossola, in Piazza Rovereto n. 4.

Le prossime date della rassegna musicale DomoJazz 2023 sono il 20 maggio The Edges of the Horizon con Fabio Giachino (pianoforte) Davide Liberti (contrabbasso) e Ruben Bellavia (batteria); il 30 settembre Looking Back, Looking Ahead, con Carlo Morena (pianoforte) il 21 ottobre Mappe con Tino Tracanna (sassofono) Massimiliano Milesi (sassofono), Giulio Corini (contrabbasso) e Filippo Sala (batteria) e il 18 novembre Corner of Roses Gianluca Zanello (sax contralto), Simone Locarni (pianoforte), Marco Rottoli (contrabbasso) e Stefano Grasso (batteria).