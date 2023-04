(Adnkronos) - Roma e Milan pareggiano per 1-1 nell'anticipo della 32/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. I gol arrivano nel recupero: al vantaggio giallorosso con Abraham al 94', replica Saelemaekers al 97'. In classifica le due squadre restano appaiate al 4° posto con 57 punti, 4 in meno della Lazio seconda e 2 in meno della Juventus terza.