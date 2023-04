Al via oggi le celebrazioni del Miracolo di Re

Al via i festeggiamenti del Miracolo a Re. Domani, sabato 29 aprile, al Santuario della Madonna del Sangue sarà celebrata una messa dal vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla, alle 15, la Santa Messa del Miracolo.

Quattro giorni di celebrazioni, queste per il 529esimo anniversario del Miracolo, che proseguiranno fino a martedì. Il programma prevede per domenica 30 aprile la Santa Messa alle 10 alle 11 e alle 16.30 e il Santo Rosario alle 15.30 (esposizione delle reliquie in Basilica). Lunedì 1 maggio Santa Messa alle 10 e alle 11; alle 15 Rosario Meditato (partecipa il Coro Cantico Novo); alle 16.30 Messa cantata.

Infine, martedì 2 maggio, alle 11, la Santa Messa con commemorazione del Venerabile Silvio Gallotti.