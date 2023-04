Festa del Miracolo di Re, il vescovo: "Torniamo a messa"

Entrano nel vivo i festeggiamenti del Miracolo a Re, iniziati ieri pomeriggio con la Santa Messa officiata alle 15 dal vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla. Una basilica gremita di fedeli, giunti da tutta la provincia e non solo, come pure dalla vicina Svizzera. Nella sua omelia il vescovo Franco Giulio Brambilla ha ricordato - in tempi in cui la tecnologia corre, con streaming e internet - l'importanza di una partecipazione in presenza alle funzioni.

"Torniamo in chiesa, alla santa messa in presenza, con una partecipazione con un solo cuore" Quattro giorni di celebrazioni, queste per il 529esimo anniversario del Miracolo, che proseguiranno fino a martedì. Lunedì 1 maggio Santa Messa alle 10 e alle 11; alle 15 Rosario Meditato (partecipa il Coro Cantico Novo); alle 16.30 Messa cantata. Infine, martedì 2 maggio, alle 11, la Santa Messa con commemorazione del Venerabile Silvio Gallotti.