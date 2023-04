Le opere di Angelo Del Devero trovano casa a Megolo FOTO

Le opere del pittore Angelo Del Devero hanno trovato casa: sino ora raccolte nelle sale della Casa museo di Megolo, frazione simbolo della lotta della Resistenza

Oltre una ventina di opere che i famigliari di Angelo Bersani, conosciuto con il nome d’arte di Angelo Del Devero, hanno donato alla comunità. Un dono apprezzato, poiché Angelo era un amico di Pieve Vergonte e perché molte sue opere sono state dedicate alla lotta partigiana.

La mostra, allestita nel piano superiore della casa museo, è stata inaugurata sabato pomeriggio .

“Angelo del Devero è stato importante per la realtà pievese – ha detto il sindaco Maria Grazia Medali - . L'affresco ubicato presso la sala consigliare che rappresenta la storia del paese è stato infatti realizzato da lui nel l 1985. E forse Angelo non è mai stato ringraziato abbastanza per quell’opera”.

Alla cerimonia erano presenti i famigliari di Angelo ma anche la giunta pievese di quegli anni, guidata da Silvano Rigotti, che Medali ha voluto ringraziare donando loro una targa e una copia della delibera che stabiliva appunto la realizzazione del quadro sulle pareti della sala consiliare. ‘’Dobbiamo ringraziare l’allora segretario Aurelio Bozzola per essere riuscito a trovare la legge giusta che permetteva allora di ottenere finanziamenti per opera d’arte’’ ha detto l’ex sindaco Rigotti, ricordando anche gli ostacoli posti dall’allora prefettura di Novara alla realizzazione di quell’opera sulla Resistenza nella sala consiliare.

Medali ha poi ripercorso la storia recente che ha permesso di raggiungere un accordo con i famigliari di Angelo (scomparso nel 2020) affinché le sue opere venissero conservate nel Museo di Megolo, dove spiccano anche i cartelloni che raffigurano, uno per uno, i ‘martiri’ della battaglia di Megolo. Un grazie è andato anche a Mario Rinaldi, per il suo impegno nella valorizzazione del museo pievese.