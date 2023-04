Siccità, faccia a faccia tra Coldiretti Novara-Vco e la Regione

Una tavola rotonda all'interno di alcune aziende associate a Coldiretti per fare un focus sulla siccità 2022 e una proiezione per l’anno 2023, con verifiche in campo e adeguate valutazioni. Questo il motivo dell’incontro avvenuto venerdì 28 aprile in tarda mattinata tra l'assessore all’Agricoltura Marco Protopapa, l'assessore all’Ambiente Matteo Marnati, il consigliere Federico Perugini con il direttore di Coldiretti Novara Luciano Salvadori, il neo eletto presidente Fabio Tofi e il residente di Campagna Amica Piemonte Orientale Fabrizio Rizzotti.

“L’incontro ha lasciato tutti i partecipanti molto soddisfatti specialmente dopo le considerazioni finali e gli obiettivi posti per il prossimo futuro - affermano il Presidente Fabio Tofie il Presidente Luciano Salvadori - .Il dialogo tra Coldiretti con le rappresentanze politiche regionali a tutti i livelli è da sempre aperto e che con oggi, sancisce la sempre più stretta collaborazione e la più proficua condivisione di notizie e informazioni dirette dal territorio produttivo aziendale agricolo alle figure politiche, dirigenziali della Regione. Oltre a parlare di siccità in tutte le sue declinazioni per affrontare al meglio un anno che si prospetta impegnativo - proseguono - si è trattata la tematica di valorizzazione, perché terminata la crisi della siccità dovremo essere ancora più aggressivi su un mercato impietoso che non riconosce alle nostre produzioni la giusta remunerazione”.