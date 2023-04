La richiesta di Coldiretti al governo: "Nuovo Decreto flussi per raccogliere la frutta in Piemonte"

“Nonostante, quindi, le difficoltà che sta vivendo il comparto frutticolo piemontese, in vista della raccolta della frutta e della vendemmia, va garantita la manodopera nei campi. Tutto questo ancor più alla luce degli attuali scenari in cui è necessario garantire l’approvvigionamento alimentare alla popolazione in un momento particolarmente delicato con speculazioni, rincari, mancanza di alcuni prodotti e blocchi alle esportazioni causati dal conflitto in Ucraina e dalle guerre commerciali che ne sono scaturite”, concludono Moncalvo e Rivarossa.