A Villa inaugurazione dello sbozzatore e intitolazione di una piazza a Giorgi Squinzi

Doppia cerimonia cittadina a Villadossola in occasione del Primo maggio.

Lungo corso Italia nell’area limitrofa dove sorgeva la Pietro Maria Ceretti, una delle fabbriche storiche della città, sarà inaugurato lo sbozzatore recuperato dallo smantellamento dell'ex stabilimento Ceretti. Questo monumento, chiamato Villa Operosa, servirà a ricordare l'importante passato industriale della città. Aveva sottolineato nelle scorse settimane Felino Sarazzi, storico villadossolese, esponente del gruppo Villarte. Un altro esponente dell'associazione culturale, Paolo Negri, aveva ricordato “il salvataggio di questo simbolo industriale, donato dagli americani negli anni 50 del '900 attraverso il piano Marshall è un elemento fondamentale del laminatoio 650, recuperato perché resti una testimonianza di quegli anni industriali”.

Villa intitolerà inoltre la piazza del Piaggio a Giorgi Squinzi, ex amministratore della Mapei, che ha garantito lavoro in città con la Vinavil. L'intitolazione era stata annunciata il novembre scorso durante il taglio del nastro alla fine dei lavori di recupero della chiesa di Santa Maria Assunta per i quali la Vinavil aveva dato un contributo di 100 mila euro, sui quasi 400 mila dell'intervento. L’imprenditore Giorgio Squinzi, deceduto nel 2019, era amministratore unico del gruppo Mapei, di cui fa parte la società Vinavil, proprietaria dello stabilimento di Villadossola, polo chimico – era di Enichem - che venne acquistato da Mapei nel 1994.