Farmacia comunale, negozio in attivo ma altri servizi tornano in capo al Comune

È stato approvato con 13 voti favorevoli e un astenuto (Angelo Tandurella di FdI) il conto consuntivo dell'azienda speciale farmacia comunale, che si chiude con un utile del negozio farmacia di 50.095.

La quota destinata alla copertura delle perdite dei servizi collegati è dì 49.689. La quota di costi sociali coperti dal Comune è di 170.000 euro. L'utile unitamente alla quota versata dal Comune viene destinato alla copertura dei maggiori costi pari a 219. 689, che si sono registrati sui servizi facenti capo all'azienda speciale. È stata votata invece all'unanimità la reinternalizzazione dei servizi al Comune che era in capo all'azienda Farmacia comunale. Si tratta dell'Università della terza età che passa al settore servizi sociali, le luminarie natalizie che vanno al settore attività produttive e il servizi trasporti scolastici che andranno all'area servizi generali.

Su questo punto il consigliere del Pd, Ettore Ventrella, ha espresso perplessità per l'Università che diventa competenza del settore Servizi Sociali: a suo avviso sarebbe stato più consono se fosse passata al settore Cultura. “Abbiamo avuto un confronto interno – ha risposto il sindaco Lucio Pizzi – è abbiamo ritenuto di riportare i servizi dove erano prima di venire trasferiti all'Azienda Farmacia Comunale, in considerazione dell' esperienza del personale già maturata nel settore”.

Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia ha suggerito all'amministrazione di valutare una parziale vendita del negozio farmacia, mantenendo solo alcune quote per salvaguardare il personale, questo per una gestione più imprenditoriale.

Secondo Ventrella del Pd invece il Comune non deve avere fretta a vendere il negozio Farmacia che ora liberato da appesantimenti burocratici legati ad altri servizi e anche con più spazi disponibili potrebbe essere in grado di offrire ulteriori servizi alla popolazione come ad esempio uno sportello per il servizio psicologico.