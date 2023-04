Scontro tra due auto nel barese, morta una donna

(Adnkronos) - Viaggiava insieme al marito sulla strada provinciale 238, tra Corato e Trani, l'ultima vittima di un incidente stradale, l'ennesimo, verificatosi in Puglia negli ultimi giorni. Si tratta di una donna di 63 anni che ha perso la vita la notte scorsa. La vettura della coppia si è scontrata intorno all'una con un'altra auto che probabilmente procedeva nella stessa direzione. A influire potrebbe essere stato anche l'asfalto bagnato per la pioggia che ha interessato le province di Bari e Bat nelle ultime ore. Feriti sia il marito della donna, di un anno più grande, che il giovane di 24 anni che si trovava nell'altra auto. Entrambi sono stati portati in ospedale. L'incidente si è verificato in territorio di Corato, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il servizio 118.

Il marito della vittima, portato nell'ospedale 'Bonomo' di Andria, ha una prognosi di 30 giorni. Ha riportato diverse ferite e deve fare una consulenza di chirurgia toracica a Foggia ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Il ragazzo di 24 anni invece sta bene, è stato visitato all'ospedale Dimiccoli di Barletta ed è stato dimesso.