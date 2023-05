Fondazione Umberto Veronesi, tutto esaurito per il pranzo a sostegno della ricerca scientifica

Tutto esaurito per il pranzo di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza organizzata dalla Delegazione domese di Fondazione Umberto Veronesi. L’iniziativa segue quella delle scorse settimane relativa alla distribuzione di oltre 500 confezioni de “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente® “ a favore dell’oncologia pediatrica.

L’evento è in programma domenica 7 maggio alle ore 12.30 alla Cooperativa Sociale La Prateria. A seguire l’estrazione dei premi della tradizionale lotteria.

“La giornata -così rappresentanti della Fondazione- ha ottenuto una grande adesione da parte della cittadinanza, i posti disponibili sono già esauriti. Saranno presenti anche la dottoressa Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi e Silvia Veronesi, membro del Consiglio d’Amministrazione di Fondazione. In questi anni le numerose attività realizzate dalla delegazione di Domodossola, guidata fino a dicembre 2022 da Dina Gubetta, hanno permesso di finanziare eccellenti ricercatori e ricercatrici che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura delle patologie oncologiche”.

Ricordiamo che la Fondazione nasce nel 2003 per volontà del professor Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico, concentrando il proprio operato in due aree: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza e divulgazione scientifica.