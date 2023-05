Coldiretti Novara-Vco: Giada Barbieri nuovo delegato di Coldiretti Giovani Impresa

Giada Barbieri è il nuovo delegato di Coldiretti Giovani Impresa Novara-Vco. Eletta all’unanimità dal consiglio, succede a Luca Massara, eletto nel 2018, e giunto a fine mandato. Barbieri rimarrà in carica per cinque anni. L’elezione è avvenuta ieri, mercoledì 26 aprile, nella sede di Coldiretti Novara alla presenza del Presidente Sara Baudo, del Direttore Luciano Salvadori, del Segretario Provinciale Giovani Impresa Paolo Ciancaglini e dei componenti del Comitato direttivo dei giovani imprenditori.

Nella foto Paolo Ciancaglini, Luca Massara e Giada Barbieri

Barbieri, 28 anni, è di Cameri e lavora nell’azienda di famiglia “Il Lauro” fondata dal padre, di cui è titolare dal 2017. Pur essendosi laureata in Lingue e Letterature Moderne ha poi imboccato la strada del mondo agricolo, essendone affascinata da sempre. Le colture principali dell’azienda sono cereali e soprattutto gli ortaggi di cui Giada si occupa principalmente, coltivandoli e poi vendendoli direttamente nel punto vendita de “Il Lauro” o nei mercati di Campagna Amica.

“Sono onorata per la nomina che mi è stata assegnata. Sarò determinata con l’obiettivo di aggregare sempre più giovani per creare un gruppo unito che sappia fronteggiare le difficoltà e proporre nuove migliorie e soluzioni. Per me si tratta di una nuova esperienza ma credo che sia un’occasione fondamentale per accrescere le mie competenze e avere la possibilità di confrontarmi con altre persone che condividono la mia stessa passione”, ha affermato il nuovo delegato.

“I giovani di oggi sono il nostro futuro – hanno commentato il Presidente Sara Baudo e il Direttore Luciano Salvadori – Negli ultimi anni a causa di pandemia e guerra il nostro settore ha subito rincari pesanti, ma la passione che alberga negli animi dei ragazzi è più forte di ogni cosa. E’ importante che ci siano momenti di aggregazione e di confronto tra loro: tutto ciò può solo aiutarli da un punto di vista lavorativo e umano”.

“Ringrazio caldamente Luca Massara per aver ricoperto il ruolo di delegato in questi cinque anni complicati soprattutto a causa della pandemia che ci ha obbligati ad uno stop forzato delle nostre attività – ha evidenziato il Segretario Paolo Ciancaglini – C’è grande fiducia in Giada che pur essendo molto giovane ha dimostrato di saper gestire il suo lavoro con tanta dedizione, passione e competenza. Faccio a lei e a tutto il comitato un sincero in bocca al lupo”.