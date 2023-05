La Paracchini Expo Foma espugna il PalaRaccagni e fa sua Gara 3

La Paracchini Expo Foma rimedia allo scivolone di gara 2 e va a vincere gara 3 sul campo di Domodossola con una prova di grande personalità.

La gara si apre con una tripla di De Tomasi che prova a spingere i padroni di casa, Omegna si scuote e prende il comando delle operazioni con un parziale di 10-0 per il 15-8. Domo risistema le idee con un time out e piazza un controparziale di 9-0: il primo quarto si chiude in equilibrio sul 22-21.

Nel secondo periodo Omegna tiene sempre la testa avanti, prova un paio di volte l’allungo ma non riesce mai a scappare per davvero e a metà gara il tabellone dice 37-41.

Dopo la pausa lunga la Paracchini Expo Foma trova subito il +7 e a 3’ dalla fine del quarto anche il +9, ma un paio di sbavature difensive permettono a Domo di ricucire sul 49-51 di fine terzo periodo.

Nell’ultimo quarto Domo trova subito il pari a quota 51 ma Omegna cambia ritmo e trascinata ancora una volta da un ottimo Santini vola sul +11; una bomba di Carusi ferma l’emorragia ma ormai la gara è indirizzata verso il lago: Omegna vince 58-67, va avanti 2-1 nella serie e soprattutto riconquista il fattore campo.

Domenica prossima, sempre a Domodossola è in programma gara 4.



Cestistica Domodossola - Paracchini Expo Foma Omegna 58-67 (22-21, 37-41, 49-51)

Domodossola: De Tomasi 14, Zanalda ne, Brocca, Bellia 9, Cerutti ne, Frank 7, Bionda 5, Carusi 19, Maglio 2, Maestrone, Baldini 2. All. Trionfo

Omegna: Strino ne, Puppieni 3, Lo Basso, Picazio ne, Santini 24, Tober 3, Barberis, Forte 4, Ramenghi 5, Previato ne, Guala 17, Donaddio 11. All. Lodetti