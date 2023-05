Sentieri degli Spalloni: due giornate di cammino il 30 giugno e il 1 luglio

Una valanga di neve, una montagna di solidarietà: un’edizione dei Sentieri degli Spalloni dedicata alla partecipazione delle genti di montagna, resilienti e unite anche e soprattutto nei momenti di difficoltà.

Sabato 29 Aprile, alle Terme di Premia, è stato presentato il programma delle due giornate di cammino, venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio sui Sentieri degli Spalloni, che si svolgeranno quest’anno fra Cimalmotto e Valle Maggia in terra Svizzera e il territorio di Premia, Crodo, Montecrestese in Italia.

La carovana delle Bricolle quest’anno, si è spostata in queste zone per celebrare un anniversario significativo e doloroso: la scomparsa nel 1933, novant’anni fa, di otto giovani di Premia e di Crodo che persero la loro vita su queste montagne, travolti da una valanga di neve durante un viaggio di speranza. Ma si vuole anche ricordare la disponibilità di chi ha prestato aiuto nelle lunghe e laboriose ricerche e di chi ancora oggi è impegnato a fronteggiare emergenze in ambiente impervio e ostile: gli uomini e le donne del Soccorso Alpino sia italiano che svizzero.

Durante la serata, due eventi emozionanti: la proiezione de la "prima" in Valle Antigorio del documentario: 'Gente di Contrabbando. Storie di fatica resilienza e libertà', realizzato con la regia di Marzio Bartolucci e la sceneggiatura di Arianna Giannini, prodotto dalla casa di produzione cinematografica ossolana Lutea. Un momento di “tuffo nei vivi ricordi” anche le Letture tratte dal volume di Ferruccio Del Zoppo : 1933 – 2013 Otto ottant'anni dopo, proposte dal vivo dalla voce di Fedele Cappelletti.

“Il programma è come sempre ricco e da scoprire: camminare per non dimenticare! È rivolto agli appassionati di cammini in montagna ma è l’occasione per incontrarsi, scoprire nuovi territori, condividere emozioni ed esperienze in mezzo a panorami sempre affascinanti e immersi nella natura e nella montagna pura e selvaggia” sottolinea il presidente Associazione degli Spalloni Nori Botta.

Per un minor impatto ambientale, l’associazione ha scelto di ridimensionare l’impiego dei pieghevoli cartacei. Sono disponibile tutte le informazioni e il programma delle giornate sul sito www.sentierideglispalloni.com

Le iscrizioni obbligatorie si apriranno il 22 maggio e si chiuderanno il 16 giugno.

Sarà possibile iscriversi presso:

Sede unione montana alta ossola - Crodo (I)

per info: + 39 324 338452

VAL ROVANA È - Campo Vallemaggia (CH)

per info: Maruska +41 79 202 5973

oppure

attraverso i documenti scaricabili dal sito: www.sentierideglispalloni.com

Qui nel dettaglio il programma delle due giornate:

venerdì 30 giugno

- Montagna e solidarietà (1a tappa)

Escursione transfrontaliera con pernottamento in quota (numero chiuso).

Minori accompagnati

Non adatta a ragazzi di età inferiore a 14 anni

Itinerario:

Cimalmotto – Magnello – Corte Nuova – Stufa – Groppo – Corte Rossa – Passo Fria – Lago di Matogno

Sviluppo: mt. 14.500

Dislivello: mt. 1.080 in salita – mt. 520 discesa

ore 5:00 Ritrovo a Premia

ore 5:15 Spostamento con pulmini sino a Cimalmotto

ore 7:30 Arrivo a Cimalmotto

ore 8:00 “8 bricolle” in spalla (a simboleggiare le otto bricolle dei ragazzi del ‘33)

ore 9:30 Arrivo a Magnello e colazione

ore 10:00 Il SATI (Soccorso Alpino Ticino): Esercitazione e informazioni sul soccorso in Svizzera

ore 10:30 “8 bricolle” in spalla: attraverso la Cravariola e gli alpeggi di Stufa, Groppo raggiungeremo il bivacco Corte Rossa

ore 13:00 Corte Rossa: pausa pranzo al sacco e caffè offerto dall’organizzazione

ore 15:00 Bricolle in spalla alla volta dell’Alpe Lago attraverso il Passo Fria

ore 17:30 Arrivo previsto all’Alpe Lago: assegnazione posto letti presso bivacco/rifugio/baite private/tende

ore 19:30 Cena preparata dagli amici della Pro Loco di Montecrestese

Menù: minestrone di verdure - Affettati nostrani di salumi - formaggio-dolce - caffè

acqua e vino (bevande extra non comprese)

ore 22:00 Emozioni: Luci sul Lago

- In compagnia degli Spalloni

in collaborazione con Associazione Val Rovana è…

Escursione ad anello sul confine: Cimalmotto - Corte Rossa - Cimalmotto.

Sviluppo: mt. 10.000

Dislivello: mt. 840 in salita – mt. 660 discesa

ore 7:30 Ritrovo a Cimalmotto

ore 8:00 “8 bricolle” in spalla (a simboleggiare le otto bricolle dei ragazzi del 1933)

ore 9:30 Arrivo a Magnello e colazione

ore 10:00 SATI (Soccorso Alpino Ticino): Esercitazione e informazioni sul soccorso in Svizzera

ore 10:30 “8 bricolle” in spalla: attraverso la Cravariola e gli alpeggi di Stufa, Groppo raggiungeremo il bivacco Corte Rossa

ore 13:00 Corte Rossa: pausa pranzo al sacco e caffè offerto dall’organizzazione

ore 17:30 Rientro previsto a Cimalmotto

Sabato 1 luglio

- Montagna e solidarietà (2a tappa)

Escursione transfrontaliera con pernottamento in quota (numero chiuso).

Itinerario:

Lago di Matogno – Passo Forcoletta – Aleccio – Bee – Cagiogno – Crego

Sviluppo: mt. 12.800

Dislivello: mt. 370 in salita – mt. 1.660 discesa

ore 6:30 Alpe Lago: sveglia, a seguire colazione con latte, caffè, tè, pane e burro d’alpe

ore 7:30 “8 bricolle” in spalla

ore 8:30 Passo Forcoletta momento di riflessione

ore 10:30 Passaggio da Aleccio

ore 11:30 Arrivo a Bee

- 8 ragazzi di Forno

Escursione giornaliera Maglioggio – Crego – Bee – Cagiogno – Crego.

Il tracciato ripercorre il cammino degli 8 ragazzi di Crodo e Premia che nel 1933 persero la vita sepolti da una valanga nel vallone di Forno.

Sviluppo: mt. 13.700

Dislivello: mt. 830 in salita – mt. 730 discesa



ore 6:00

Ritrovo a Premia

Trasferimento con pulmini sino a Maglioggio

ore 6:45 Partenza escursione

ore 8:30 Passaggio a Crego

ore 11:30 Arrivo a Bee

Alpe Bee arrivo delle comitive

“Una montagna di solidarietà”

Stupenda balconata naturale panoramica.

Campo-base da dove, nel lontano 1933, partirono i numerosi volontari alla ricerca degli 8 ragazzi.

ore 11:30 Esercitazione del Soccorso Alpino delegazione di Baceno

ore 13:00 Pranzo in compagnia preparato dagli Amici di Bee

Menù: polenta con salamini e formaggio accompagnato da un buon bicchiere di vino

ore 14:30 “8 bricolle” in spalla (a simboleggiare le otto bricolle che tornano a casa)

Crego

“8 giovani bricolle ed una valanga di neve”.

Crego, graziosa frazione del comune di Premia che, nel 1933, nel suo piccolo cimitero ha accolto le spoglie

dei giovani travolti dalla valanga di Forno.

ore 17:00 Arrivo delle comitive riunite

ore 18:00 1933-2023 “8 ragazzi di Forno” - Inaugurazione Piazza

ore 19:00 Trasferimento con pulmini a Premia - Canti in compagnia delle fisarmoniche

ore 20:00 Cena preparata dagli Alpini e Proloco di Premia

Menù: Risotto - Grigliata mista di carne - Formaggio - Dolce - Caffe - Vino

ore 22:00 Musica dal vivo con il gruppo: Legend Music Tribute Band