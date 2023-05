L'ex città industriale ha il suo secondo monumento dedicato al lavoro FOTO

Taglio del nastro sotto la pioggia, lunedì mattina, per il monumento a Villa Operosa e per la nuova piazzetta intitolata Giorgio Squinzi, per tanti anni amministratore di Mapei. E' stato un primo maggio dedicato al lavoro e pieno di memoria storica sul passato industriale villadossolese.

L’inaugurazione dello sbozzatore, recuperato dalla vecchia fonderia Pietro Maria Ceretti e donato dall'associazione Villarte alla città, e poi della piazzetta antistante la chiesa del Piaggio sono state precedute dalla cerimonia ufficiale tenutasi in sala consiliare. Presenti amministratori comunali, politici, sindacalisti, maestri del lavoro e dirigenti industriali. Tanti i cittadini in sala dove erano presenti anche alcuni esponenti della famiglia Ceretti.

Sono stati Paolo Negri e Felino Sarazzi, di Villarte, a ricordare i motivi storici che hanno portato a recuperare lo sbozzatore ‘’meccanismo che restò attivo per 60 anni’’ e alla sua posa in corso Italia. ‘Immagine’ della Villadossola d’un tempo ed oggi in via di trasformazione dopo la chiusura e il ridimensionamento delle fabbriche. Definita da Felino Sarazzi come '‘nostalgia dei ricordi’' per una città che ‘’aveva ed ha il lavoro nel suo Dna’’ . Negri ha ricordato anche l'altro monumento al lavoro che c'è davanti la chiesa a Cristo Risorto, inaugurato negli Anni Ottanta.

Tra i presenti stamani anche i famigliari del compianto Giorgio Squinzi, i direttori della Vinavil e della Travi e Profilati di Pallanzeno, il senatore Enrico Borghi, il consigliere regionale Alberto Preioni e il presidente della Provincia, Alessandro Lana, che sono intervenuti durante la cerimonia in municipio.

Una critica a fine mattinata è arrivata dalla Cgil per il mancato spazio dato al sindacato in questa giornata del primo maggio e dell’inaugurazione di un monumento dedicato al lavoro.