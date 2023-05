Il mondo degli adolescenti, incontro con lo psicologo Tommaso Zanella

Giovedì 4 maggio, ore 21, nell'auditorim della scuola media 'Bagnolini' a Villadossola si parlerà di “Adolescenti in internet: social e videogiochi tra normalità e dipendenza” con Tommaso Zanella, psicologo e psicoterapeuta, socio e docente dell'Istituto Minotauro, coordinatore del master in psicologia dei nuovi media “Prevenzione e trattamento delle dipendenze da internet in adolescenza”. Zanella, che è docente anche presso la Sigmund Freud University e cultore della materia presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Università Cattolica di Milano, è coautore con Matteo Lancini del libro L'adolescente. Psicopatologia e psicoterapia evolutiva (Cortina 2020).

Si tratta del secondo dei tre incontri promossi dall’Oratorio San Domenico Savio di Villadossola e dedicati al mondo degli adolescenti. Uno dei ‘capitoli’ del progetto 'Tutti in campo', che vede anche lavori di riqualificazione dell’ex campo sportivo e degli spazi esterni.