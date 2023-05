Domese fermato nei boschi dello spaccio, aveva con se eroina e cocaina

Nella mattinata del 1 maggio, durante lo svolgimento dell'ordinario servizio di controllo del territorio in area boschiva, nota come fervida piazza di spaccio della zona, gli agenti della Sezione Volanti della Questura del Vco hanno controllato un'automobile con alla guida un uomo di 40 anni residente a Domodossola. All'atto del controllo lo stesso è apparso subito notevolmente agitato e non ha saputo fornire una valida giustificazione della sua presenza in quella determinata zona. Pertanto, gli agenti hanno approfondito il controllo trovando l'uomo in possesso di circa 4 grammi di eroina e 3 grammi di cocaina. La droga rivenuta è stata immediatamente posta sotto sequestro per gli accertamenti tecnici successivi. L'uomo è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell'art.75 Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti e verrà segnalato alla locale Prefettura. Allo stesso è stata, altresì, ritirata cautelarmente la patente di guida.

Nel decorso fine settimana, l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha effettuato una serie di attività straordinarie di controllo del territorio, finalizzate al contrasto della microcriminalità in genere ed alla prevenzione e repressione dei reati connessi all'uso di sostanze stupefacenti; sono stati predisposti una serie di posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dai territori comunali e controllate 230 persone e 110 veicoli.